Круиз на рельсах: в России протестируют туры по железной дороге

В России запустили пилотные круизные железнодорожные туры.

На данный момент поезда курсируют по маршрутам Москва — Нижний Новгород — Казань — Москва и Москва — Казань — Нижний Новгород — Москва, сообщает РИА "Новости".

Вагоны в круизных поездах оборудованы под отели на колёсах и развлекательные центры.

Если новый вид туризма обретёт популярность у туристов, то он будет закреплён на законодательном уровне.

Кроме того, потребуется сформировать тарифы для туроператоров и туристов, а также разработать правила работы турбизнеса и железнодорожных перевозчиков.