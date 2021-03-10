В России запустили пилотные круизные железнодорожные туры.
На данный момент поезда курсируют по маршрутам Москва — Нижний Новгород — Казань — Москва и Москва — Казань — Нижний Новгород — Москва, сообщает РИА "Новости".
Вагоны в круизных поездах оборудованы под отели на колёсах и развлекательные центры.
Если новый вид туризма обретёт популярность у туристов, то он будет закреплён на законодательном уровне.
Кроме того, потребуется сформировать тарифы для туроператоров и туристов, а также разработать правила работы турбизнеса и железнодорожных перевозчиков.
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