В этом году цены на отдых в Крыму могут повыситься, но отдых на полуострове по-прежнему будет доступен для российских туристов по сравнению с заграничными курортами.
"Цены однозначно поднимутся. Это связано с экономикой. 12-14% — это ежегодный рост. Поскольку есть поднятие цен на многие товары, которые необходимы для развития туристической сферы", — сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Отдых в Крыму привлекателен ещё и тем, что у россиян будет возможность вернуть часть затраченных средств по программе кэшбэка.
Сейчас в Крыму делается всё для повышения качества отдыха. В настоящее время уровень сервиса в официально зарегистрированных отелях и пансионатах полуострова находится на очень высоком уровне.
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