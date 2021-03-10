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Россиян предупредили о подорожании отдыха в Крыму

Туризм » Путешествия

В этом году цены на отдых в Крыму могут повыситься, но отдых на полуострове по-прежнему будет доступен для российских туристов по сравнению с заграничными курортами.

Россиян предупредили о подорожании отдыха в Крыму

"Цены однозначно поднимутся. Это связано с экономикой. 12-14% — это ежегодный рост. Поскольку есть поднятие цен на многие товары, которые необходимы для развития туристической сферы", — сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Отдых в Крыму привлекателен ещё и тем, что у россиян будет возможность вернуть часть затраченных средств по программе кэшбэка.

Сейчас в Крыму делается всё для повышения качества отдыха. В настоящее время уровень сервиса в официально зарегистрированных отелях и пансионатах полуострова находится на очень высоком уровне.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
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