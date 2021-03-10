В Испании ввели паспорта вакцинации для туристов

Власти Испании решили ввести строгий паспорт вакцинации для всех туристов.

Теперь всем желающим отдохнуть в этой жаркой стране, необходимо оформить паспорт вакцинации от коронавируса.

Данная мера позволит повысить туристическую привлекательность Испании, сообщает "Турпром".

"Мы создали внутреннюю комиссию для оценки того, когда начинать пилотное испытание паспортов вакцинации, чтобы оно было готово к использованию, как только цифры пандемии позволят нам открыть границы", — сообщила министр промышленности, торговли и туризма Испании Рейес Марото.

Пандемия COVID-19 нанесла серьёзный удар по странам Европе, и Испания нуждается в поддержке после экономического кризиса.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Мадейра разрешила въезд туристам, переболевшим COVID-19.