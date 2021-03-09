Власти Греции намерены открыть "туристические ворота" к 14 мая в том случае, если позволит эпидемиологическая ситуация. Об этом на международной туристической выставке ITB 2021 сообщил министр туризма Греции Харис Теохарис.
Министр предупредил потенциальных туристов, что страна готова принять их с полным протоколом на лето 2021 года. Это предполагает, что въезжающий в страну человек должен пройти вакцинацию, иметь антитела или отрицательный результат теста на COVID-19.
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