С 11 марта Эстония ужесточит COVID-ограничения

С 11 марта власти Эстонии намерены ужесточить ограничения, связанные с COVID-19.

Данная мера связана с ростом числа заражённых коронавирусной инфекцией.

Все образовательные учреждения будут переведены на дистанционное обучение.

Также будут закрыты все предприятия розничной торговли.

Ограничения не будут касаться только аптек и магазинов по продаже товаров первой необходимости.

COVID-ограничения будут действовать до конца марта.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Греция снова продлила запрет на международное авиасообщение.