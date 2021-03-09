С 11 марта власти Эстонии намерены ужесточить ограничения, связанные с COVID-19.
Данная мера связана с ростом числа заражённых коронавирусной инфекцией.
Все образовательные учреждения будут переведены на дистанционное обучение.
Также будут закрыты все предприятия розничной торговли.
Ограничения не будут касаться только аптек и магазинов по продаже товаров первой необходимости.
COVID-ограничения будут действовать до конца марта.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Греция снова продлила запрет на международное авиасообщение.
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