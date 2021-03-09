Россияне массово бронируют отели в Калининграде на майские праздники

На фоне закрытых внешних границ Калининград стал пользоваться большой популярностью у туристов. Спрос на туры в этот город вырос настолько, что на данный момент в гостиницах города наблюдается дефицит свободных мест на майские праздники, сообщает TourDom. ru.

Так, например, в "Туристе" из 110 номеров остался лишь один свободный. Желающих в нём остановиться записывают в очередь.

Особенно сейчас сложно найти места для размещения больших туристических групп.

Тургруппа может заехать только на 5 мая.

Всё забронировано и в отеле "Mercure". Отель готов рассмотреть заявку только 8 мая, но на срок не более двух ночей.

Это связано с тем, что в гостиницах Калининграда небольшая ёмкость номерного фонда, мало крупных отелей, а спрос на места для размещения очень высокий.