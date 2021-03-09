Прибывшие в Таиланд туристы смогут провести карантин на яхте

Туристам, приезжающим в Таиланд, разрешат проводить карантин на яхте. Власти страны считают, что это позволит получить дополнительный доход в размере $58 млн.

Данная мера направлена на восстановление сферы туризма, которая серьёзно пострадала после пандемии.

Стоит отметить, что карантин на яхте для иностранных туристов будет платным. Такая возможность будет предоставляться гражданам с отрицательным тестом на "ковид".

В данной программе планируется задействовать около сотни яхт.

Для привитых туристов срок карантина составляет семь, а не 14 дней.

Прививка должна быть сделана не менее чем за 14 дней и не более чем за три месяца до приезда в Таиланд. ﻿