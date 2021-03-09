Греция снова продлила запрет на международное авиасообщение

Власти Греции продлили ограничения на авиасообщение до 22 марта. Внутренние рейсы будут ограничены до 16-го числа. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации как в самой Греции, так и в некоторых странах Евросоюза, сообщает schengenvisaInfo. com.

В течение ближайших недель граждане стран, которые входят в группу высокого риска, не смогут посетить Грецию.

Запрет не распространяется на жителей Шенгенской зоны. Также Греция готова к приёму туристов из таких стран, как Австралия, Великобритания, Южная Корея, Новая Зеландия, ОАЭ, Таиланд, Россия и Израиль.

Все въезжающие в течение недели должны будут находиться на карантине. В случае, если тест окажется положительным, то карантин будет продлён.

В Греции действуют сертификаты вакцинации, что упрощает путешествия для привитых туристов.