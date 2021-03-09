Власти Греции продлили ограничения на авиасообщение до 22 марта. Внутренние рейсы будут ограничены до 16-го числа. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации как в самой Греции, так и в некоторых странах Евросоюза, сообщает schengenvisaInfo. com.
В течение ближайших недель граждане стран, которые входят в группу высокого риска, не смогут посетить Грецию.
Запрет не распространяется на жителей Шенгенской зоны. Также Греция готова к приёму туристов из таких стран, как Австралия, Великобритания, Южная Корея, Новая Зеландия, ОАЭ, Таиланд, Россия и Израиль.
Все въезжающие в течение недели должны будут находиться на карантине. В случае, если тест окажется положительным, то карантин будет продлён.
В Греции действуют сертификаты вакцинации, что упрощает путешествия для привитых туристов.
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