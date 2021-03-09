К концу лета этого года турпоток в Петербург восстановится на 80%. При этом туристическая сфера начнёт оживать уже в апреле, считают эксперты АТОР.
"Мы видим это по запросам на Питер, которые есть в разных городах ", — сказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
По её словам, в настоящее время основная задача мегаполисов в том, чтобы разработать предложения, которые будут интересны туристам "здесь и сейчас".
Так, должны пользоваться популярностью туры, адаптированные для жителей соседних регионов.
Также Ломидзе считает, что туристическим компаниям следует объединиться и сотрудничать.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Петербурге будут продвигать свадебный туризм.
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