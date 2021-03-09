К концу лета турпоток в Петербург восстановится на 80%

К концу лета этого года турпоток в Петербург восстановится на 80%. При этом туристическая сфера начнёт оживать уже в апреле, считают эксперты АТОР.

"Мы видим это по запросам на Питер, которые есть в разных городах ", — сказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

По её словам, в настоящее время основная задача мегаполисов в том, чтобы разработать предложения, которые будут интересны туристам "здесь и сейчас".

Так, должны пользоваться популярностью туры, адаптированные для жителей соседних регионов.

Также Ломидзе считает, что туристическим компаниям следует объединиться и сотрудничать.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Петербурге будут продвигать свадебный туризм.