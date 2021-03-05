Эксперты не ожидают роста цен на отдых в Турции

Цены на отдых в Турции в этом курортном сезона расти не будут, сообщает ИА REGNUM.

Представители туристической отрасли в Турции не допустят, чтобы выросла стоимость отдыха, так как это приведёт к снижению турпотока и, соответственно, доходов.

"Для страны и принимающего бизнеса очень важно, чтобы как можно больше людей приехало к ним. Потому что основные деньги в бизнесе делаются на дополнительных услугах внутри страны. В здравом уме никто сегодня цены повышать не будет", — президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Бали создадут "зелёные" зоны для приёма иностранцев.