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На Багамах обнаружили 40-килограммовый титановый шар

Туризм » Путешествия

Отдыхающая на Багамах британка обнаружила необычный предмет, имеющий форму сферы. Вес находки составил более 40 кг, сообщает tsargrad. tv.

При детальном рассмотрении оказалось, что артефакт покрыт надписями на русском языка.

Сфера была почти полностью закопана в песок. Любопытно то, что она сделана из титана, который используется в авиации.

Оказалось, что это одна из частей ракетной топливной системы, которые применяются для вывода на орбиту спутников или космических кораблей. Шар был изготовлен в 2018 году.﻿﻿

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Автор: Снежана Шахова
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