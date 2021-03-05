В Петербурге будут продвигать свадебный туризм.
Комитет по развитию туризма и комитет по делам ЗАГС Петербурга заключили соглашение о сотрудничестве.
Реализация данного проекта позволит молодожёнам из разных стран мира заключить брак в Северной столице.
Место проведения церемонии имеет большое значение для жениха и невесты. И Петербург является привлекательным местом в этом плане.
"Наша задача сделать так, чтобы к нам приезжали не только выходцы из других регионов России, но и из других стран, — цитирует слова заместителя председателя Комитета по развитию туризма Петербурга Наны Гвичии "Невские новости".
Кроме того, Петербург ещё и город-музей под открытым небом и один из центров гастрономического туризма. Специалисты туристического бюро уже подготовили несколько предложения для проведения свадебных мероприятий, которые планируют продвигать на молодожёнам из других городов.
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