Испания может создать для российских туристов "зелёный коридор"

Власти Испании намерены создать в России туристический коридор. Для страны имеет большое значение восстановление сферы туризма, а российские путешественники бьют рекорды по пляжным и экскурсионным турам.

По итогам 2019 года Испанию посетило более одного миллиона россиян.

Для испанских властей это очень значительный показатель, несмотря на то, что турпоток из других стран намного выше. Так, из Германии жаркую страну посетило 11 миллионов человек.

Министр туризма Испании Фернандо Вальдес заявил, что решение об открытии границ и туристического пространства принимает Европейский Союз. Но если решение о сертификатах так и не будет принято, Испания самостоятельно возобновит турпоток, чтобы не допустить экономического кризиса.

В настоящее время страны, которые являются членами ЕС, закрыты для россиян. Туда можно попасть только при наличии специальной визы и долгосрочного вида на жительство. Но власти решают вопрос о введении сертификатов вакцинации. Это позволит сократить риск роста заболеваемости в Евросоюзе, но многие политики считают, что такое решение является дискриминацией.