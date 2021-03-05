Власти Сейшельских островов открывают границы для иностранных туристов, сообщает Seychelles News Angecy.
Сейшелы готовы принимать иностранцев с 25 марта, но для туристов из Южной Африки въезд будет запрещён.
Все путешественники должны предъявить отрицательный результат теста на COVID-19, который сделан не ранее чем за трое суток до прибытия.
Туристов освободят от двухнедельного карантина, но они буду обязаны носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию и использовать дезинфицирующие средства для рук.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Бали создадут "зелёные" зоны для приёма иностранцев.
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