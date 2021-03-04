38% российских туристов стараются тратить на отдых не более 50 тысяч рублей. Такие данные приводят аналитики сервиса поездок Туту. ру.
В опросе приняли участие 1200 человек. Оказалось, что на одну поездку россияне готовы потратить от 20 до 50 тысяч рублей.
"Стараются тратить меньше 20 тыс. рублей 20% респондентов", — говорится в результатах исследования.
21% россиян тратят на поездку от 50 до 90 тысяч рублей. Отдых на сумму до 120 могут себе позволить лишь 11% наших соотечественников.
Более 120 тысяч на отдых готовы выделить 10% российских граждан, сообщают "Вести Подмосковья".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что большинство россиян на 23 февраля и 8 марта поедут в Сочи.
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