Власти Китая ввели для туристов обязательные анальные мазки — тесты на COVID-19, взятые из заднего прохода. В КНР считают, что данный метод является более точным, чем мазки из носоглотки.
Первыми анальному тестированию подверглись учителя и учащиеся средних школ. В Пекине и Шанхае уже открыли специальные пункты для осуществления данной процедуры над иностранцами.
Такие прихоти китайских властей вызывают возмущение со стороны иностранных граждан. Недовольны некоторые представители дипмиссии США в Китае.
Японские власти тоже раскритиковали анальное тестирование, заявив, что взятие мазков из заднего прохода унижает достоинство японцев.
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