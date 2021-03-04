В Китае начали брать анальные мазки на COVID-19

Власти Китая ввели для туристов обязательные анальные мазки — тесты на COVID-19, взятые из заднего прохода. В КНР считают, что данный метод является более точным, чем мазки из носоглотки.

Первыми анальному тестированию подверглись учителя и учащиеся средних школ. В Пекине и Шанхае уже открыли специальные пункты для осуществления данной процедуры над иностранцами.

Такие прихоти китайских властей вызывают возмущение со стороны иностранных граждан. Недовольны некоторые представители дипмиссии США в Китае.

Японские власти тоже раскритиковали анальное тестирование, заявив, что взятие мазков из заднего прохода унижает достоинство японцев.