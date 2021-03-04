Власти Бали перезапускают международный туризм. Теперь иностранные туристы смогут посетить районы и курорты, где будут усилены антиковидные протоколы, сообщается на сайте АТОР.
Для иностранных путешественников на острове будет создана "зелёная" зона, за её пределы туристам запретят выезжать.
"Зелёная" зона будет включаться в себя определённые районы острова, в которых минимальное количество заражённых коронавирусом.
В этих районах усилят противоэпидемиологические меры.
В случае их нарушений туристам грозят предупреждения, штрафы и депортация.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Бали задумались об открытии острова для привитых туристов.
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