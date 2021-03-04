На Бали создадут "зелёные" зоны для приёма иностранцев

Власти Бали перезапускают международный туризм. Теперь иностранные туристы смогут посетить районы и курорты, где будут усилены антиковидные протоколы, сообщается на сайте АТОР.

Для иностранных путешественников на острове будет создана "зелёная" зона, за её пределы туристам запретят выезжать.

"Зелёная" зона будет включаться в себя определённые районы острова, в которых минимальное количество заражённых коронавирусом.

В этих районах усилят противоэпидемиологические меры.

В случае их нарушений туристам грозят предупреждения, штрафы и депортация.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Бали задумались об открытии острова для привитых туристов.﻿