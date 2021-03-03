Италия продлила карантинный режим до конца марта

Из-за роста числа заболевших COVID-19 власти Италии снова решили ужесточить карантинные меры. Так, ограничение на внутренние поездки между 20 регионами продлили до 27 марта.

Глава Минздрава Роберто Сперанса, комментируя решение властей, заявил, что противоэпидемиологические требования необходимо продлевать для борьбы с новыми штаммами COVID-19. Наибольшую опасность представляют британский и африканский штаммы.

Италии продолжает нести финансовые потери в сфере туризма. Эта отрасль находится в тяжёлом положении.

Власти страны выступают за введение паспортов вакцинации. Европейский Союз планирует вводить сертификаты о прививке против COVID-19 для безопасных поездок и снижения риска распространения новых штаммов заболевания.