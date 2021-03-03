Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Директор компании Argo Blockchain будет получать оплату в биткоине
Директор уральской школы погиб после проверок в учебном заведении
Американцы не разрешили российским космонавтам ремонтировать МКС
Доктор Мясников назвал главную ошибку медиков при лечении COVID-19
Школьника, подозреваемого в убийстве своей семьи, задержали на Урале
ЦИК наделили правами инициировать удаление агитматериалов
Экс-глава МИД Австрии выдвинута в руководство "Роснефти"
Стали известны все пары 1/4 финала Кубка России
Коровье молоко повышает риск развития рака молочной железы

7% россиян планируют провести летний отпуск за границей

Туризм » Путешествия

7% российских граждан планируют в этом году отдохнуть за границей. Такие данные приводят специалисты исследовательского центра портала SuperJob. ru.

7% россиян планируют провести летний отпуск за границей

В отпуск собираются пойти 53% работающих россиян. 18% из них планируют путешествовать по России, 14% проведут отпуск дома или на даче. 23% российских граждан не планируют летом брать в отпуск.

24% респондентов затруднились с ответом.

В качестве мест отдыха россиян больше всего интересуют: Крым, Сочи, Анапа, Санкт-Петербург, Москва, Калининград и Кавказ.

Что касается зарубежных направлений, то наибольшей популярностью пользуются Турция, ОАЭ, Куба, Тунис и США.

Женщины чаще, чем мужчины, планируют летнее путешествие по России (21 и 15% соответственно). На даче чаще предпочитают отдыхать граждане старше 45 лет (18%). Поездки за границу планируют россияне, заработная плата которых составляет более 80 тысяч рублей (9%).

В опросе приняли участие 3000 человек в возрасте старше 18 лет из 498 населённых пунктов.

﻿﻿﻿﻿﻿

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Снежана Шахова
Последние материалы
7% россиян планируют провести летний отпуск за границей
Насколько широко и качественно образованы наши школьники
В Твери спасли беременную женщину со 100% поражением лёгких
Роман Худяков: еда в школе - издевательство над детьми
Директор компании Argo Blockchain будет получать оплату в биткоине
Директор уральской школы погиб после проверок в учебном заведении
Американцы не разрешили российским космонавтам ремонтировать МКС
Доктор Мясников назвал главную ошибку медиков при лечении COVID-19
Школьника, подозреваемого в убийстве своей семьи, задержали на Урале
ЦИК наделили правами инициировать удаление агитматериалов
Популярное
Новости медицины
Сан-Марино отказывает немцам, итальянцам и швейцарцам в "Спутнике V"

Население Сан-Марино прививается российской вакциной "Спутник V". Итальянцы, швейцарцы, немцы стремятся приехать и получить прививку.

Сан-Марино отказывает немцам, итальянцам и швейцарцам в "Спутнике V"
Жириновский написал заявление об уходе со всех должностей
Россия
Жириновский написал заявление об уходе со всех должностей
Политика. Новости и аналитика
"Политический карлик": Крым ответил на агрессивную риторику Украины
Российский шоу-бизнес
Дробыш обвинил Баскова в излишнем пафосе
Любовь Степушова Правящая коалиция Словакии на грани распада из-за "Спутника V" Любовь Степушова Игорь Буккер США предупреждают: к женщинам не прикасаться! Игорь Буккер Светлана Бобырь Какие шаги предпринять, если затопили квартиру Светлана Бобырь
Новости Белоруссии
СК Белоруссии планирует экстрадицию Тихановской
Экономика и бизнес
Украину предложили оставить без топлива из России. Есть ли в этом смысл?
Капитулянт: эксперт предложил найти замену Петру Толстому в ПАСЕ
Новости Европы
Капитулянт: эксперт предложил найти замену Петру Толстому в ПАСЕ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников