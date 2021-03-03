7% российских граждан планируют в этом году отдохнуть за границей. Такие данные приводят специалисты исследовательского центра портала SuperJob. ru.
В отпуск собираются пойти 53% работающих россиян. 18% из них планируют путешествовать по России, 14% проведут отпуск дома или на даче. 23% российских граждан не планируют летом брать в отпуск.
24% респондентов затруднились с ответом.
В качестве мест отдыха россиян больше всего интересуют: Крым, Сочи, Анапа, Санкт-Петербург, Москва, Калининград и Кавказ.
Что касается зарубежных направлений, то наибольшей популярностью пользуются Турция, ОАЭ, Куба, Тунис и США.
Женщины чаще, чем мужчины, планируют летнее путешествие по России (21 и 15% соответственно). На даче чаще предпочитают отдыхать граждане старше 45 лет (18%). Поездки за границу планируют россияне, заработная плата которых составляет более 80 тысяч рублей (9%).
В опросе приняли участие 3000 человек в возрасте старше 18 лет из 498 населённых пунктов.
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