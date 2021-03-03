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Эксперт: россияне в этом году будут отдыхать в России

Туризм

Свободных туров на популярные российские направления на длинные выходные к 8 марта и майские праздники уже нет. Об этом "Правде.Ру" сообщила вице-президент Евразийского содружества специалистов туриндустрии Светлана Чичкина.

Эксперт: россияне в этом году будут отдыхать в России

"Причина ажиотажного спроса на отдых в России у самих россиян — по прежнему закрытые границы и отсутствие прогнозов по изменению ситуации", — пояснила она.

Кроме того, популярность отдыха в России сохранится на протяжении всего сезона.

"В этом году, как и в прошлом, в плане туризма будут востребованы Калининградская область, Алтайский край, Бурятия, Хакассия, Крым. Также может "выстрелить" русский север — Архангельская, Мурманская область — это интересные направления, можно сделать их и летними", — дала прогноз вице-президент организации.

Объёмы внутреннего туризма вырастут по сравнению с прошлым годом. Но будут ограничены размером номерного фонда каждого из регионов.

"Сейчас россиянам из зарубежных курортов доступна Турция. Так что внутренний туризм в этом году будет ещё более популярным, нежели в прошлом", — отметила эксперт.

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Автор: Анна Папенкова, Редактор: Нина Лебедь
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