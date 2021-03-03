Ростуризм разрабатывает стандарты системы «всё включено»

В России услуги отдыха по системе "всё включено" могут стандартизировать. Сейчас вопрос прорабатывается Ростуризмом. До 5 марта ведомство должно выяснить целесообразность такой системы. Такое поручение дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Как сообщил "Правде.Ру" председатель Комитета Торгово-Промышленной Палаты России по туризму Юрий Барзыкин стандарт необходим. Он будет входить в обязательную классификацию гостиниц.

"Это сработает и на бизнес и на потребителя. На стоимость услуг это не повлияет — если она уже есть, то её просто пропишут в стандарте. Если услуги нет, то её включат и назначат цену",- отметил эксперт.

По словам генерального директора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина сейчас порядка 10% мест отдыха на курортах России работают по системе "всё включено" и переход на нее увеличивает цену размещения на 20-25%.

В данный момент отели в нашей стране трактуют систему "всё включено" по-разному. Чтобы привести её к единому стандарту, запланировано выделить несколько отдельных категорий, таких как "всё включено" и "ультра всё включено".

"Нужно создать как минимум 3-4 разных варианта. Ведь надо учитывать, что это не только система питания, но и досуг, и инфраструктура. Сегодня уже есть вроде понятие "всё включено", но в каждом отеле это совершенно разный уровень. Каждый его по-своему понимает. Нужно конкретно прописать время подачи еды, какая еда, есть ли напитки и так далее",- пояснил Барзыкин.