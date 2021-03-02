Туристы массово бронируют туры в Египет

Египет пользуется большой популярностью у туристов. Согласно данным источника Profi. travel, на март туристы забронировали в четыре раза больше туров в Египет по сравнению с данными за 2019 год.

В курортном сезоне коэффициент может достигнуть 40% от всех продаж. По популярности Египет уступает только Турции.

Пока в Турции не наступит туристический сезон, Египет будет лидером среди морских курортов, считают эксперты.

Египет — очень бюджетный вариант отдыха по сравнению с Кубой или Мальдивами. Из-за дешёвых билетов туристы даже готовы преодолеть тяжёлый путь по пустыне до Хургады.

Если не повысятся цены на чартерные рейсы, и откроется доступ для прямых перелётов, то Египет обойдёт по популярности турецкие курорты.