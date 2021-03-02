Министерство туризма Таиланда планирует добиться одобрения на въезд туристов, которые сделали прививку от коронавируса. Глава ведомства Пипат Ратчакитпракарн отправил заявку в ВОЗ с просьбой одобрить "ковидные паспорта".
Данная мера позволит восстановить туристический сектор страны.
Если Всемирная Организация Здравоохранения одобрит введение "ковидных паспортов", то это позволит привитым гостям Таиланда путешествовать по всем страна мира, сообщает издание Country Scanner.
Восстановление турпотока позволило бы Таиланду справиться с экономическим кризисом, вызванным пандемией COVID-19.
Минтуризм ожидается большой турпоток из России.
Власти готовы принять меры предосторожности в виде обеспечения всех турзон вакциной и введение альтернативных карантинных гостиниц.
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