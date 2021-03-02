Из-за сильных отливов в Венеции обмелели некоторые каналы, сообщает The Insider.
Уровень воды в каналах снизился на 48 сантиметров, вследствие чего лодки и гондолы стоят теперь на суше.
По Гранд-каналу всё ещё ходят катера, однако в нём тоже упал уровень воды.
Около двух месяцев назад из-за приливов в Венеции затопило площадь Сан-Марко, поэтому расположенные там магазины и другие заведения понесли ущерб.
Стоит отметить, что он оказался не таким сильным, как, например, в ноябре 2019 года, когда уровень воды поднялся до 187 сантиметров.
Тогда пострадали даже мозаики базилики Святого Марка.
Сумму ущерба Венеции тогда оценили в миллиард евро.
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