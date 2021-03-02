Из-за отливов в Венеции упал уровень воды в каналах

Из-за сильных отливов в Венеции обмелели некоторые каналы, сообщает The Insider.

Уровень воды в каналах снизился на 48 сантиметров, вследствие чего лодки и гондолы стоят теперь на суше.

По Гранд-каналу всё ещё ходят катера, однако в нём тоже упал уровень воды.

Около двух месяцев назад из-за приливов в Венеции затопило площадь Сан-Марко, поэтому расположенные там магазины и другие заведения понесли ущерб.

Стоит отметить, что он оказался не таким сильным, как, например, в ноябре 2019 года, когда уровень воды поднялся до 187 сантиметров.

Тогда пострадали даже мозаики базилики Святого Марка.

Сумму ущерба Венеции тогда оценили в миллиард евро.