Власти РФ решили не открывать новые зарубежные направления перед февральскими и мартовскими праздниками.
Кабмин учёл прошлогодний опыт, когда российские туристы ездили отдыхать в Европу и другие страны, несмотря на пандемию COVID-19.
Потом, когда власти зарубежных стран решили закрыть границы, пришлось организовывать эвакуационные рейсы и оказывать финансовую помощь российским туристам, оставшимся за границей.
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова рассказала об этом к годовщине появления в РФ первого человека с коронавирусом (это было 2 марта 2020 года), которым он заразился в Милане.
Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян отдыхать в этом году в России.
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