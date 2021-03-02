Россиян призвали отказаться от отдыха за границей

Россиян призвали планировать летний отдых в России, так как из-за пандемии коронавируса всё ещё сложно поехать в другие страны.

"Гарантированно планировать отпуск точно можно и нужно в России. И не придётся бояться, что закроются какие-то границы или какие-то рейсы отменят", — сообщила в интервью РИА "Новости" председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Что касается перспектив отдыха за рубежом, то спикер отметила, что это зависит не от российских властей.

Если эпидемиологическая ситуация будет улучшаться, то Россия будет открывать авиасообщение с теми странами, которые будут готовы принимать наших граждан.

Также спикер Совфеда подчеркнула, что у российских туристов есть прекрасные возможности для внутреннего туризма.

"Все мы уже лучше узнали свою страну — и какие у нас красоты, и какие у нас неповторимые исторические места, и природные заказники и заповедники, и агротуризм. Сегодня правительство уделяет большое внимание развитию внутреннего туризма и созданию условий для наших граждан с разным достатком, чтобы отдых был доступен и молодёжи, и пожилым людям, и семьям с детьми", — сказала она.