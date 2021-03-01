Турецкий курорт закроют на 500 дней для безопасности туристов

Власти Турции решили закрыть на 500 дней курортный город Ассос. Это связано с тем, что там начали разрушаться исторические здания, поэтому в городе будут проводиться реставрационные работы, сообщает NTV.

В ремонте нуждаются не только здания, но и скалы, которые начали обрушаться. Для того, чтобы избежать каких-либо инцидентов, власти решили пока не принимать туристов.

Сообщается, что на то, чтобы привести территории в порядок, потребуется 1,5 года.

За это время планируется отремонтировать 19 объектов инфраструктуры.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Турция определила конкурентов в борьбе за внимание туристов из России.