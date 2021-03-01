В Финляндии объявили режим ЧП из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Власти Финляндии объявили о введении режима чрезвычайного положения в стране из-за роста числа заболевших COVID-19.

"На своём пленарном заседании в понедельник, 1 марта, правительство решило, что в стране преобладают исключительные обстоятельства, позволяющие задействовать закон о чрезвычайном положении, который вступает в силу немедленно", — заявила на пресс-конференции премьер-министр страны Санна Марин.

Постановление правительства об объявлении чрезвычайного положения вступило в силу и будет действовать до дальнейшего уведомления.

Также парламент намерен рассмотреть вопрос закрытия ресторанов на период с 8 по 28 марта, а заведениям общепита разрешить продажу еды на вынос.

Ранее власти Финляндии ввели в стране локдаун с 8 по 28 марта. Кроме того, школьников средних и старших классов перевели на дистанционное обучение.

Также будут приостановлены групповые занятия лиц старше 12 лет.