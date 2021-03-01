Власти Финляндии объявили о введении режима чрезвычайного положения в стране из-за роста числа заболевших COVID-19.
"На своём пленарном заседании в понедельник, 1 марта, правительство решило, что в стране преобладают исключительные обстоятельства, позволяющие задействовать закон о чрезвычайном положении, который вступает в силу немедленно", — заявила на пресс-конференции премьер-министр страны Санна Марин.
Постановление правительства об объявлении чрезвычайного положения вступило в силу и будет действовать до дальнейшего уведомления.
Также парламент намерен рассмотреть вопрос закрытия ресторанов на период с 8 по 28 марта, а заведениям общепита разрешить продажу еды на вынос.
Ранее власти Финляндии ввели в стране локдаун с 8 по 28 марта. Кроме того, школьников средних и старших классов перевели на дистанционное обучение.
Также будут приостановлены групповые занятия лиц старше 12 лет.
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