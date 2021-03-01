Глава республики Крым Сергей Аксёнов дал поручение оценить ситуацию в регионе и подумать над тем, какие меры необходимо принять на случай дефицита воды в туристический сезон.
О том, как будут работать объекты размещения в режиме ограниченного водоснабжения, в интервью "Правде.Ру" рассказал председатель Комитета парламента республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Юрьевич Черняк.
"Во-первых, на сегодняшний день никаких перебоев в подаче воды в объектах размещения нет.
Во-вторых, сама проблема есть, но она касается только южного берега, а туристический Крым — это не только южный берег, это и запад, и восток от Керчи до Алушты, от Ялты через Бахчисарай до Раздольного через Саки, Сакский район.
В-третьих, на сегодняшний день никаких перебоев с водообеспечением объектов размещения нет.
Конечно, есть факторы, которые могут повлиять на данную ситуацию, например, погода.
Все объекты уже готовы к приёму туристов. У все есть запасы питьевой воды как минимум на три дня. У некоторых даже есть свои скважины. Поэтому пока никакой угрозы срыва курортного сезона из-за проблем с водообеспечением, нет ", — пояснил собеседник "Правды.Ру".
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