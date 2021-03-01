Крым готовится к курортному сезону в условиях дефицита воды

Власти Крыма готовятся в курортному сезону, несмотря на дефицит воды на полуострове. Глава республики Сергей Аксёнов дал поручение оценить ситуацию в регионе и подумать над тем, какие меры необходимо принять на случай дефицита воды в туристический сезон.

"Летом увеличится объём потребляемой воды, зоны риска должны быть ещё раз оценены — в первую очередь это касается побережья. До конца недели будет заслушивание отчётов, как нужно с учетом всех нюансов подготовиться, чтобы срывов курортного сезона не было", — пояснил он.

Напомним, что с конца августа прошлого года Симферополь и расположенные рядом 39 населённых пунктов перевели на графики подачи воды — шесть часов в сутки.

Жители Ялты и 31 населённого пункта в режиме ограничений по подаче воды живут с середины декабря. Алушта и расположенные рядом посёлки с конца февраля 2021 года получают воду 10 часов в сутки.

Российские власти разработали план по обеспечению Крыма водой. В перечень мероприятия входит: бурение скважин, ремонт труб и строительство опреснительных установок.