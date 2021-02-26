Болгария откроет "зелёный коридор" для российских туристов

Власти Болгарии предполагают, что в этом туристическом сезоне будет такой же турпоток, как и в прошлом году. В связи с этим они намерены продвигать внутренний туризм, активно привлекая местных жителей, которые обычно проводят отпуск за границей, сообщает АТОР.

Открытие сезона состоится после 24 мая, сообщила министр туризма Марияна Николова. Также она отметила важность вакцинации от коронавируса граждан, работающих в сфере туризма.

Кроме того, планируется открытие "зелёных коридоров", которое предполагает заключение двусторонних соглашений с Россией, Украиной, Грецией, Турцией, Польшей, Чехией, Молдавией, Великобританией и Германией.

В Болгарии постепенно начинают снимать ограничения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Великобритания готовится возобновить турпоток в мае 2021 года.