Власти Бали задумались об открытии острова для привитых туристов

Власти Бали задумались об открытии острова для иностранцев, имеющих прививку от COVID-19. С данной просьбой к центральному правительству обратился вице-губернатор острова Ардхана Сукавати, сообщает АТОР со ссылкой на местные средства массовой информации.

Чиновники хотят создать "тревел-пузырь", чтобы улучшить ситуацию в туристическом секторе.

Ещё одной задачей властей является проведение массовой вакцинации местного населения.

Кроме того, планируется ограничить доступ на Бали жителям других частей Индонезии.

"Согласно плану, прилетающие гости будут освобождены от карантина. Планируется разрешить приезжать на Бали туристам, которые прошли вакцинацию в своей стране", — приводятся в публикации слова министра Индонезии.

Все прибывшие туристы должны будут сдать тест на антитела к коронавирусу.