"Роскосмос" поддержал маркетинговый конкурс в сфере туризма "PROбренд"

Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" окажет информационную поддержку Союзу "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" в проведении Международного маркетингового конкурса в сфере туризма "РRОбренд".

Госкорпорация "Роскосмос" на постоянной основе оказывает поддержку в проведении мероприятий, направленных на сохранение исторического наследия отечественной космонавтики, популяризацию и героизацию ее достижений среди молодого поколения. К числу таких мероприятий несомненно относится инициатива ЕСОТа в проведении Международного маркетингового конкурса в сфере туризма "РRОбренд". Полагаем, что конкурс станет одним из инструментов развития музейных и исторических достопримечательностей космонавтики в сфере туризма.

В Роскосмосе также отметили, что "PROбренд" — это отличная возможность популяризации своей деятельности для музеев космической тематики и планетариев, что особенно актуально в год 60-летия полета первого человека в космос.

К участию в конкурсе "PROбренд"-2021 приглашаются:

национальные туристические офисы,

региональные администрации и туристско-информационные центры,

туроператоры и турагентства,

средства размещения: отели, санатории, гостевые дома, хостелы;

рекламные агентства,

музеи и музеи-усадьбы,

рестораны и точки питания,

журналисты, блогеры, фотографы,

производители сувениров,

организации

и физические лица.

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