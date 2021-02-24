Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" окажет информационную поддержку Союзу "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" в проведении Международного маркетингового конкурса в сфере туризма "РRОбренд".
Госкорпорация "Роскосмос" на постоянной основе оказывает поддержку в проведении мероприятий, направленных на сохранение исторического наследия отечественной космонавтики, популяризацию и героизацию ее достижений среди молодого поколения. К числу таких мероприятий несомненно относится инициатива ЕСОТа в проведении Международного маркетингового конкурса в сфере туризма "РRОбренд". Полагаем, что конкурс станет одним из инструментов развития музейных и исторических достопримечательностей космонавтики в сфере туризма.
В Роскосмосе также отметили, что "PROбренд" — это отличная возможность популяризации своей деятельности для музеев космической тематики и планетариев, что особенно актуально в год 60-летия полета первого человека в космос.
К участию в конкурсе "PROбренд"-2021 приглашаются:
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Вся актуальная информация оперативно размещается на сайте ЕСОТ union-esot.com и на страницах содружества в социальных сетях.
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