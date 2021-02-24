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Туризм » Путешествия

Уже к концу весны Великобритания готовится открыть границы для иностранных туристов. Власти страны разработали план отмены введённых из-за COVID-19 ограничений, реализация которого запланирована на 8 марта.

Предполагается, что с 17 мая будет восстановлен туризм, и Британия сможет принимать туристов из других стран.

Ограничения на социальные контакты будут отменены в последнюю очередь, сообщает АТОР.

С 21 июня заработают ночные клубы, которые были закрыты из-за пандемии весной 2020 года.

Также будут сняты ограничения на проведение массовых мероприятий — концертов и фестивалей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ирландские туристы начали злоупотреблять "медицинским туризмом".

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Автор: Снежана Шахова
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