Уже к концу весны Великобритания готовится открыть границы для иностранных туристов. Власти страны разработали план отмены введённых из-за COVID-19 ограничений, реализация которого запланирована на 8 марта.
Предполагается, что с 17 мая будет восстановлен туризм, и Британия сможет принимать туристов из других стран.
Ограничения на социальные контакты будут отменены в последнюю очередь, сообщает АТОР.
С 21 июня заработают ночные клубы, которые были закрыты из-за пандемии весной 2020 года.
Также будут сняты ограничения на проведение массовых мероприятий — концертов и фестивалей.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ирландские туристы начали злоупотреблять "медицинским туризмом".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Ведущая сравнила любопытных интернет-пользователей с любителями подглядывать в замочную скважину.