Россияне заняли первое место по турпотоку в Турцию в 2020 году

В 2020 году число иностранцев, посетивших Стамбул, сократилось на 66,4% и составило пять миллионов человек, сообщает АТОР.

Отмечается, что турецкая столица потеряла меньше иностранных туристов, чем страна в целом: турпоток в Турцию снизился на 72%.

В 2020 году больше всего гостей приехало из России — 421 тыс. человек. Это произошло впервые в истории российского туризма в Турцию.

Главную роль в том, что российские туристы стали лидерами, сыграла пандемия коронавируса и уменьшение числе туристов из Европы в Турцию.

что Турция определила конкурентов в борьбе за внимание туристов из России.