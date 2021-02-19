В 2020 году число иностранцев, посетивших Стамбул, сократилось на 66,4% и составило пять миллионов человек, сообщает АТОР.
Отмечается, что турецкая столица потеряла меньше иностранных туристов, чем страна в целом: турпоток в Турцию снизился на 72%.
В 2020 году больше всего гостей приехало из России — 421 тыс. человек. Это произошло впервые в истории российского туризма в Турцию.
Главную роль в том, что российские туристы стали лидерами, сыграла пандемия коронавируса и уменьшение числе туристов из Европы в Турцию.
что Турция определила конкурентов в борьбе за внимание туристов из России.
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