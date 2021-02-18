Большинство россиян на 23 февраля и 8 марта поедут в Сочи

Грядущие длинные выходные, приуроченные к 23 февраля и 8 марта, россияне планируют провести у моря.

Самыми популярными направлениями на предстоящие праздничные дни стали Сочи, Симферополь и Минеральные Воды. К такому выводу пришли аналитики компаний "Сбербанк страхование" и Туту.ру.

Большинство авиаперелётов на праздники запланировано по маршруту Москва — Сочи. На это направление в февральские длинные выходные приходится 8,3% от общего объёма продаж, в мартовские — 13%.

На втором месте по популярности находится Симферополь (5,4% в феврале и 6% в марте). Замыкают тройку лидеров Минеральные Воды (4,4% и 5%).

Также у российских туристов востребованы такие направления как Краснодар (2,7% и 3%) и Калининград (2,4% и 2%).

Что касается путешествий по железной дороге, то чаще всего россияне выбирают поездки на небольшие расстояния.

Самым популярным среди железнодорожных направлений с отправлением из Москвы традиционно является Санкт-Петербург. В Северную столицу покупается почти каждый пятый билет (18% от общего объёма продаж ж/д билетов). Также в предстоящие праздничные дни россияне отправятся из Москвы в Нижний Новгород (5%), Казань (3%), Ярославль (2%) и Иваново (2%).