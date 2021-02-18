Власти Швейцарии готовы смягчить введённые из-за COVID-19 ограничения. Информация об это опубликована на сайте правительства страны.
В Швейцарии снова начнут работать магазины, музеи и библиотеки.
Также жители страны смогут посетить спортивные и развлекательные мероприятия.
"Частные мероприятия с участием максимум 15 человек будут снова возможны на открытом воздухе. Молодые люди в возрасте до 18 лет должны вновь получить доступ к большинству спортивных и культурных мероприятий", — говорится в тексте.
Окончательно вопрос об отмене ограничений будет рассмотрен федеральным советом 24 феврале после консультаций с кантонами, сообщает RT.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что запрет на полёты в Великобританию продлили до 16 марта.
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