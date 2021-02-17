Турция определила конкурентов в борьбе за внимание туристов из России

В этом году между Грецией, Египтом и Кипром развернулась ожесточённая борьба за российских туристов. В этой связи власти Турции уже волнуются, что не смогут в ней победить. Об этом сообщил глава рабочей группы по туризму в Анталии Реджеп Явуза.

В прошлом году Турция меньше переживала за турпоток, так как путёвки были только в Дубай и Занзибар, которые не могут конкурировать с курортами Анталии.

В 2021 году российские туристы смогут поехать в Египет, Кипр и Грецию, которые предпринимают всё для того, чтобы восстановить поток туристов из России.

По мнению аналитиков, в ближайшее время Египет может стать популярным местом отдыха благодаря дешёвым путёвкам, поэтому Турции следует скорректировать цены на отдых.

Также стоит отметить, что пандемия ударила по бюджету многих турецкий отелей, поэтому курортный сезон ожидается напряжённым.