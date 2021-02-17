В 2020 году туристов в Москву больше всего привлекал шопинг

У большинства туристов, посетивших Москву в прошлом году, самым популярным занятием стал поход по магазинам, сообщил на своём сайте мэр столицы Сергей Собянин.

"Зачем приезжали? Когда не проводятся фестивали и закрыты музеи, на первое место неизбежно выходит шопинг. Поход по московским магазинам стал самым популярным времяпровождением туристов 2020 года", — написал градоначальник.

Также гостям понравилось гулять по паркам и посещать кафе и рестораны.

Собянин составил портрет "типичного туриста". По его словам, это человек в возрасте 25-44 лет, который приехал в Москву один или с семьёй или друзьями. В столице он проводит 5-6 дней. Останавливается у знакомых или снимает квартиру.

Также мэр отметил, что многие туристы приезжали в Москву с детьми: в 2020 году в столице побывали 3 млн маленьких россиян.