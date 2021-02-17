В Петербурге рассчитывают на "высокий турсезон" в 2021 году

Власти Петербурга надеются, что в 2021 году турпоток в Северную столицу увеличится.

В феврале и марте планируется активное продвижение города на российском туристической рынке, заявил председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

Также в Петербурге состоятся матчи чемпионата Европы по футболу, что тоже повысит туристическую привлекательность города.

Кроме того, гости Северной столицы смогут посетить музеи, театры и другие достопримечательности.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на 8 марта большинство российских туристов отправятся в Сочи.