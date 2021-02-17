Власти Петербурга надеются, что в 2021 году турпоток в Северную столицу увеличится.
В феврале и марте планируется активное продвижение города на российском туристической рынке, заявил председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.
Также в Петербурге состоятся матчи чемпионата Европы по футболу, что тоже повысит туристическую привлекательность города.
Кроме того, гости Северной столицы смогут посетить музеи, театры и другие достопримечательности.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на 8 марта большинство российских туристов отправятся в Сочи.
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