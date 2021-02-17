Ирландские туристы начали злоупотреблять "медицинским туризмом"

Ирландцы активно посещают Испанию, Турцию и Марокко, несмотря на то, что в стране всё ещё действуют ограничения на выезд за рубеж.

Все выезды граждан связаны с необходимостью получения медицинских услуг, сообщает интернет-портал Politico.

Таким образом, ирландским туристам удалось найти лазейку в законе, согласно которому выезд за границу возможен только в случае медицинской необходимости.

По словам одной ассистентки стоматолога на Канарских островах, к ним каждый день записываются на приём 5-7 граждан Ирландии, сообщает газета Welt.

Если сначала "медицинский туризм" был популярен у людей пожилого возраста, то сейчас его практикуют молодые пары. Стоит отметить, что многие из них к врачу не приходят. При этом мнимые больные отнимают время у пациентов, которые действительно испытывают зубную боль и остро нуждаются во врачебной помощи.

Испанские стоматологи начали отказывать ирландским пациентам в оказании услуг и требуют предоплату.

Ирландская полиция ничего сделать не может. Сотни выявленных мнимых пациентов уже оштрафованы на 500 евро каждый, но не выпускать других полиция не имеет права, если у них есть подтверждение о походе к врачу на Канарах. Власти намерены увеличить штрафы за подобные авантюры до 2000 евро.