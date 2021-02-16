Запрет на полёты в Великобританию продлили до 16 марта

Запрет на приостановку авиасообщения с Великобританией продлили до 16 марта включительно.

Стоит напомнить, что власти РФ решили приостановить авиасообщение с Британией с 22 декабря 2020 года до 12 января 2021 года из-за того, что там был обнаружен новый штамм COVID-19. Потом было принято решение продлить запрет до 1 февраля, а затем до 16 февраля.

До Нового года в России выявлен единственный случай заражения британским штаммом.

Пациент вылечился, штамм не распространился в России.