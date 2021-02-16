На 63-м году жизни умер президент и главный исполнительный директор сети отелей Marriott International Арне Соренсон, об этом сообщили представители компании.
"Marriott International с глубокой печалью сообщает, что 15 февраля 2021 года неожиданно скончался президент и генеральный директор Арне Соренсон", — сообщили на сайте компании.
В 2019 году ему поставили диагноз рак поджелудочной железы. Однако, Соренсон продолжал работать. В начале февраля в компании заявили, что его рабочий график изменен из-за лечения.
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