Скончался глава сети отелей Marriott International

На 63-м году жизни умер президент и главный исполнительный директор сети отелей Marriott International Арне Соренсон, об этом сообщили представители компании.

"Marriott International с глубокой печалью сообщает, что 15 февраля 2021 года неожиданно скончался президент и генеральный директор Арне Соренсон", — сообщили на сайте компании.

В 2019 году ему поставили диагноз рак поджелудочной железы. Однако, Соренсон продолжал работать. В начале февраля в компании заявили, что его рабочий график изменен из-за лечения.