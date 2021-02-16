Курорт "Роза Хутор" поддержал международный конкурс в сфере туризма

Горный курорт "Роза Хутор" (Краснодарский край) стал генеральным партнером III международного маркетингового конкурса в сфере туризма "PROбренд"-2021.

Организаторы конкурса — Союз "Евразийское содружество специалистов туриндустрии — ЕСОТ" ставят своей целью создание эффективной информационной и коммуникационной площадки для обмена опытом по созданию брендов, продвижению туристических и гостиничных услуг на туррынке и организации взаимодействия всех заинтересованных сторон в сфере развития международного туризма на территории Евразийского пространства.

"Мы посчитали важным поддержать конкурс "PROбренд", который объединяет наше туристическое сообщество, — комментирует заместитель генерального директора по международным отношениям и туризму курорта "Роза Хутор" Сергей Хворостяный. — Несмотря на соревновательный аспект, присутствующий в любом конкурсе, это отличная площадка для обмена профессиональным опытом, разбора и анализа лучших отраслевых примеров. Радует, что ежегодно количество участников растет, как и качество представленных проектов, очевидна динамика создания новых уникальных брендов туристических дестинаций. В этом сезоне курорт "Роза Хутор" отмечает 10-летний юбилей. За это время из локального горнолыжного комплекса он вырос в крупнейший горный курорт страны. Однако мы не останавливаемся на достигнутом, постоянно совершенствуя инфраструктуру и сервис. Поэтому, я надеюсь, наша успешная практика также будет представлять интерес для участников "PROбренда". Таким образом, в дискуссии с коллегами, мы вместе двигаемся к главной цели — организации превосходного отдыха для наших гостей".

"В ходе конкурса эксперты будут оценивать нестандартные маркетинговые инструменты, эффектные и эффективные PR-кампании на туррынке, инновационные способы взаимодействия туристического бизнес-сообщества со СМИ, интересные рекламные решения, — отмечает Виктор Коваленко, вице-президент ЕСОТ. — Конкурс "PROбренд" уже третий год подряд аккумулирует лучший российский и не только опыт в сфере брендинга и маркетинга и, что самое важное, дает возможность познакомиться с этим опытом всем желающим — посредством, семинаров, конференций и вебинаров".

К участию в конкурсе "PROбренд"-2021 приглашаются:

национальные туристические офисы,

региональные администрации и туристско-информационные центры,

туроператоры и турагентства,

средства размещения: отели, санатории, гостевые дома, хостелы;

рекламные агентства,

музеи и музеи-усадьбы,

рестораны и точки питания,

журналисты,

блогеры,

фотографы,

производители сувениров,

организации и физические лица.

Вся актуальная информация оперативно размещается на сайте ЕСОТ https://union-esot.com и на страницах содружества в социальных сетях.