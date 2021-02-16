Горный курорт "Роза Хутор" (Краснодарский край) стал генеральным партнером III международного маркетингового конкурса в сфере туризма "PROбренд"-2021.
Организаторы конкурса — Союз "Евразийское содружество специалистов туриндустрии — ЕСОТ" ставят своей целью создание эффективной информационной и коммуникационной площадки для обмена опытом по созданию брендов, продвижению туристических и гостиничных услуг на туррынке и организации взаимодействия всех заинтересованных сторон в сфере развития международного туризма на территории Евразийского пространства.
"Мы посчитали важным поддержать конкурс "PROбренд", который объединяет наше туристическое сообщество, — комментирует заместитель генерального директора по международным отношениям и туризму курорта "Роза Хутор" Сергей Хворостяный. — Несмотря на соревновательный аспект, присутствующий в любом конкурсе, это отличная площадка для обмена профессиональным опытом, разбора и анализа лучших отраслевых примеров. Радует, что ежегодно количество участников растет, как и качество представленных проектов, очевидна динамика создания новых уникальных брендов туристических дестинаций.
В этом сезоне курорт "Роза Хутор" отмечает 10-летний юбилей. За это время из локального горнолыжного комплекса он вырос в крупнейший горный курорт страны. Однако мы не останавливаемся на достигнутом, постоянно совершенствуя инфраструктуру и сервис. Поэтому, я надеюсь, наша успешная практика также будет представлять интерес для участников "PROбренда". Таким образом, в дискуссии с коллегами, мы вместе двигаемся к главной цели — организации превосходного отдыха для наших гостей".
"В ходе конкурса эксперты будут оценивать нестандартные маркетинговые инструменты, эффектные и эффективные PR-кампании на туррынке, инновационные способы взаимодействия туристического бизнес-сообщества со СМИ, интересные рекламные решения, — отмечает Виктор Коваленко, вице-президент ЕСОТ. — Конкурс "PROбренд" уже третий год подряд аккумулирует лучший российский и не только опыт в сфере брендинга и маркетинга и, что самое важное, дает возможность познакомиться с этим опытом всем желающим — посредством, семинаров, конференций и вебинаров".
К участию в конкурсе "PROбренд"-2021 приглашаются:
Вся актуальная информация оперативно размещается на сайте ЕСОТ https://union-esot.com и на страницах содружества в социальных сетях.
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