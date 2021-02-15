На 8 марта большинство российских туристов отправятся в Сочи

Специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировали данные о бронировании билетов в период с 6 по 8 марта и составили рейтинг городов, в которые отправятся россияне на 8 марта. в Международный женский день. Оказалось, что большинство российских туристов планируют этот праздник отметить в Сочи. Именно на этот курорт приобретено 17% всех проездных документов.

На втором месте в списке находится Москва. Сюда на 8 марта хотят приехать 15% россиян. На третьей строчке рейтинга находится Санкт-Петербург. В Северную столицу выкуплено около 9% авиабилетов.

Также многие россияне выбрали Краснодар, Симферополь и Минеральные Воды.