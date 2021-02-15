Власти Гоа ликвидируют незаконные отели

Власти Гоа начали преследовать отели, которые работают незаконно, то есть без регистрации. Так как многие путешественники не знают, что поселились в незарегистрированных объектах размещения, то невозможно подсчитать точное количество прибывших туристов, сообщил министр индийского курорта Манохар Аджгаонкар. Кроме того, "нелегалы" не платят налоги.

Согласно данным опроса, проведённому специалистами консалтинговой фирмой KPMG, за последний туристический сезон (2019-2020 гг.) штат посетили не менее 80 тысяч туристов. Но если посчитать незарегистрированных туристов, то это число составит 1,5 млн человек.

В связи с этим власти Гоа начали проверять нелегальные. Сейчас это особенно актуально, так как на Гоа, несмотря на COVID-ограничения и недоступность курорта для иностранных туристов, продолжают проводить туристические мероприятия.