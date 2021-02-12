Туристы боятся ездить в отпуск по трём причинам

95% туристов признались, что испытывают страх перед поездкой, причём 43% из них боятся заразиться COVID-19. Таковы данные опроса путешественников по всему миру, проведённого специалистами провайдера IT-услуг Amadeus. Результаты исследования опубликовал портал TourDom.

39% респондентов заявили, что боятся введения карантина в стране, куда они планируют отправиться в отпуск. Страх попасть в вынужденную изоляцию пугает 37% туристов.

Также участники опроса сообщили, что боятся нарушения социальной дистанции и ухудшения качества жизни из-за введения ограничений. Кроме того, многих не устраивает необходимость постоянно носить средства индивидуальной защиты и "ковид"-ограничения в различных заведениях.

Однако несмотря на имеющиеся страхи, 71% туристов готовы поехать в отпуск при первой же возможности. Но путешественники хотят получить от туроператоров всю необходимую информацию, чтобы в случае необходимости успеть подготовить нужные документы.