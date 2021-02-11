Россияне рассказали о планах на 23 февраля и 8 марта

Россияне рассказали о планах на длинные выходные, приуроченные к 23 февраля и 8 марта, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на OneTwoTrip.

Опрос показал, что 45% россиян собираются отправиться в путешествие.

75% опрошенных ещё не определились, будут ли брать дополнительный отпуск, чтобы подольше отдохнуть.

54% признались, что решение о поездке, скорее всего, будет принято спонтанно.

50% респондентов заявили, что хотели бы отдохнуть за рубежом.

В качестве подарка своим близким на предстоящие праздники поездку хотят подарить 18% россиян.

Ранее "Правда. Ру" писала о том, что 63% россиян экономят в путешествии на подарках и сувенирах своим близким и друзьям.