Россияне рассказали о планах на длинные выходные, приуроченные к 23 февраля и 8 марта, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на OneTwoTrip.
Опрос показал, что 45% россиян собираются отправиться в путешествие.
75% опрошенных ещё не определились, будут ли брать дополнительный отпуск, чтобы подольше отдохнуть.
54% признались, что решение о поездке, скорее всего, будет принято спонтанно.
50% респондентов заявили, что хотели бы отдохнуть за рубежом.
В качестве подарка своим близким на предстоящие праздники поездку хотят подарить 18% россиян.
Ранее "Правда. Ру" писала о том, что 63% россиян экономят в путешествии на подарках и сувенирах своим близким и друзьям.
Политтехнолог, долгое время работающий с президентом РФ, прокомментировал слухи о возможном романе гимнастки с лидером страны.