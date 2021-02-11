Россияне, путешествуя, экономят на подарках и сувенирах

Пандемия COVID-19 заметно ударила по доходам россиян, поэтому многим приходится экономить в отпуске. Об этом сообщает "Лента. ру" со ссылкой на исследование сервиса "Туту. ру".

Опрос показал, что 63% российских туристов предпочитают не тратить в путешествии деньги на сувениры и подарки для родных и друзей.

10% респондентов признались, что для того чтобы сократить расходы в отпуске, готовы отказаться от развлечений.

9% планируют экономить на транспорте. 7% российских туристов сообщили, что стараются сократить расходы при бронировании отеля, а 6% заявили, что готовы обойтись без экскурсий.

Ранее "Правда. Ру" писала о том, что власти Турции обещают россиянам безопасный отдых.