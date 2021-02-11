Власти города в Санта-Барбаре доплачивают туристам $100 за посещение

Коронавирус нанёс серьёзный удар по туристическому сектору экономики. Многие фирмы закрылись, другие находятся на грани, особенно в маленьких городах.

Власти Санта-Марии (округ Санта-Барбары, Калифорния, США) решили поддержать туристические компании, пострадавшие из-за пандемии COVID-19, сообщает "Популярная механика". Любому туристу, который остановится в местном отеле хотя бы на пару ночей, стали выдавать ваучеры по $100 за визит. Его можно использовать для оплаты заказа в винодельне, пивоварне или ресторане.

Санта-Мария считается безопасным городом, в отличие от других объектов Калифорнии, отметила директор программы помощи местному бизнесу Дженнифер Харрисон. Здесь немного людей, поэтому несложно соблюдать социальную дистанцию.

На данный момент все ваучеры уже раздали туристам, а будут ли печатать новые, пока неизвестно.